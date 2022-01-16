مصر.. علي جمعة يعلق على زراعة قلب خنزير في جسد الإنسان - فيديو

أكد عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف علي جمعة، أن نجاح عملية زراعة قلب خنزير في جسم إنسان والتي تمت مؤخرا في أمريكا تعود كلها إلى المرجعية ومن له القرار النهائي في تنفيذها.

وقال، إن "الأمريكيين استعملوا الكون باعتباره مادة صماء فهم يريدون معرفة من ناحية الآلية إمكانية تشغيل قلب الخنزير قلب الإنسان من عدمه"، مشيرا إلى أنه "في البلدان ذات المرجعية الدينية، قد يذهب هؤلاء ليعرفوا حكم الدين في هذا الأمر وقد تكون الإجابة بالإباحة لما في ذلك من النفع على العباد والأمة".

وفي سياق متصل، رأى جمعة أن "قضية العلمانية ملتبسة بعض الشيء، فهي من حيث إعطاء المتخصصين البت في الأمور الخاصة لا يوجد شيء، كون لدينا الكثير من الأدلة الشرعية التي تقول بذلك"، مشددا على أن الشرع قال: "أنتم أعلم بأمور دنياكم".

وتابع: "العلمانية بمفهوم تجاوز القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية أمر غير مقبول على الإطلاق بسبب ما وصفه بالتفلت الشديد والخروج عن طور القيم الإنسانية المتعارف عليها، وأن مصر دولة مدنية أي تجعل الدين سقف لها ولا تتجاوز القيم الإنسانية تحت أي ظرف".

المصدر: "المصري اليوم"