بعد وفاة الإبراشي وأمر التحقيق.. أخصائية مصرية تكشف شروط إجراء تجربة سريرية على المرضى

كشفت اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، عن شروط إجراء تجربة سريرية على مرضى لأي دواء أو عقار منتج أو بحث علمي.

إقرأ المزيد

وفي تصريحات لصحيفة "الوطن"، أوضحت الطبيبة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأستاذة بكلية الطب بجامعة "عين شمس"، شروط إجراء تجربة سريرية على مرضى لأي دواء أو عقار منتج أو بحث علمي، مؤكدة أن "هناك عددا من الاشتراطات الهامة في هذا الشأن، أبرزها موافقة لجان الأخلاقيات بوزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، وموافقة المريض أيضا".

وأشارت وجيدة أنور إلى أنه "من بين الشروط الواجب توافرها لإجراء التجارب السريرية على المرضى لتجربة أي دواء، الاشتراطات الآتية: "

- أن تكون جميع المعلومات متوفرة عن الدواء أو العقار أو البحث العلمي، وخواصه أيضا، وفوائده وأضراره وآثاره الجانبية.

- أن تكون موافقة المريض كتابيا إذا كان بالغ الرشد وعاقلا، وموافقة ولي الأمر إذا كان المريض طفلا وغير بالغ أو من ذوي الاحتياجات.

- أن يكون البحث العلمي متكاملا وجميع البنود متوفرة، وأنه لا توجد أي مشكلات بشأنها.

- أن تتم الموافقة تحت إشراف لجان الأخلاقيات.

- في حالة عدم توافر تلك الشروط، تكون هناك مخالفات يتم تحديدها من قبل الجهات المختصة بوزارة الصحة".

ولفتت الطبيبة المصرية إلى أن "الفترة الحالية تشهد زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا بين المواطنين"، مشددة على أنه "يجب على المواطنين الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والاهتمام بتطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل".

وكان موقع "القاهرة 24" قدم مستند موافقة وزارة الصحة المصرية على استخدام بروتوكول صحي محدد لإجراء تجارب سريرية تتضمن استخدام عقار السوفالدي على مرضى فيروس كورونا، عقب جدل واسع إثر وفاة وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، وسط اتهامات عديدة لطبيبه، الدكتور شريف عباس، في حين أمر النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي باتخاذ إجراءات التحقيق في وفاة الإبراشي.

المصدر: "الوطن" + "القاهرة 24"