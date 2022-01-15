فيفي عبده تشجع على تجميد البويضات
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s6fu
أثارت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بنشرها "ستوري" على "إنستغرام" يشجع على تجميد البويضات الأنثوية.
وكتبت فيفي عبده عبر "إنستغرام": "نصيحة لكل البنات ولكل الستات، العمر بيعدي بسرعة بينا، وتجميد البويضات دي أحسن طريقة للحفاظ على إمكانية الإنجاب مرة أخرى في المستقبل".
وأضافت: "افتحوا البوست ده فيه كل المعلومات مع الدكتور شريف باشا سيف ومركز صن رايز".
وأرفقت الفنانة المصرية التدوينة التي نشرتها برابط للمعلومات التي تحدثت عنها.
المصدر: إنستغرام
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.