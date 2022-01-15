فيفي عبده تشجع على تجميد البويضات

أثارت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بنشرها "ستوري" على "إنستغرام" يشجع على تجميد البويضات الأنثوية.

وكتبت فيفي عبده عبر "إنستغرام": "نصيحة لكل البنات ولكل الستات، العمر بيعدي بسرعة بينا، وتجميد البويضات دي أحسن طريقة للحفاظ على إمكانية الإنجاب مرة أخرى في المستقبل".

وأضافت: "افتحوا البوست ده فيه كل المعلومات مع الدكتور شريف باشا سيف ومركز صن رايز".

وأرفقت الفنانة المصرية التدوينة التي نشرتها برابط للمعلومات التي تحدثت عنها.

المصدر: إنستغرام