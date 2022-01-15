ياسمين صبري تطالب بالمساواة بين الجنسين (فيديو)

أثارت الفنانة المصرية ياسمين صبري الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بنشرها فيديو تطالب فيه بالمساواة بين الرجل والمرأة.

ونشرت ياسمين صبري مقطع فيديو على "إنستغرام" قالت فيه: "إن شاء عالم متساوي بين حقوق المرأة والرجل يساهم في إنشاء مجتمع أفضل".

وأضافت "سيكون العالم متزنا أكثر إذا أتيحت فرص عمل متكافئة بين الرجل والمرأة، وأجور متساوية".

وأفادت الفنانة المصرية بأن الانفتاح للمرأة ودعمها والإيمان بها سيساهم في نشأة مجتمع متزن، مضيفة "إذا تقدم رجل وامرأة على وظيفة بنفس المهارات، سيقع الخيار على الرجل بنسبة 99% من الحالات".

واختتمت ياسمين صبري حديثها موجه رسالة لجمهورها ومتابعيها، قائلة: "إذا أردنا التقدم من أجل كوكبنا الأرض، فعلينا تمكين ودعم النصف الآخر من المجتمع وهم النساء.. وهكذا نحصل على عالم متوازن".

المصدر: RT