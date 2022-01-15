مصر.. وفاة زوجة الشاعر نجيب سرور

توفيت اليوم السبت، الروسية ألكسندرا كورساكوفا، زوجة الشاعر المصري الكبير الراحل، نجيب سرور، عن عمر ناهز 90 عاما، بعد رحلة طويلة مع المرض.

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وعلى حسابه في "فيسبوك"، نعى فريد نجيب سرور، نجل الكاتب المصري الراحل، والدته وهي من أصول روسية قائلا: "أمي الحبيبة، العظيمة ألكساندرا نجيب سرور رحلت اليوم 15 يناير 2022 إلى العالم الآخر، والآن بعد 44 سنة من الفراق، ارتمت في حضن رجلها وحبيبها، عظيم مصر زوجها نجيب سرور، وهما الآن يرقصان ويضحكان ومعهم شهدي أخي الحبيب..سلميلي عليهم أوي يا ماما وانتظروني معاكم لما تحين ساعتي..أشكرك على كل الحب الذي لا يوصف الذي غمرتيني به طول العمر..إلى اللقاء يا عظيمة..إلى اللقاء يا أمي يا حبيبتي".

ونجيب سرور (1 يونيو 1932 - 24 أكتوبر 1978) هو كاتب وشاعر ومخرج وممثل مسرحي مصري من مواليد قرية إخطاب، محافظة الدقهلية، له الكثير من الأعمال المسرحية التي برز فيها كمؤلف وممثل ومخرج، لفت الأنظار إليه كعبقرية نادرة، سافر لدراسة الإخراج المسرحي إلى الاتحاد السوفيتي عام 1958، في إطار بعثة حكومية.

من أهم أعماله مسرحيات: "ياسين وبهية" 1965، "يا بهية خبّريني" 1967، "ألو يا مصر" 1968، "ميرامار" 1968 (دراما نثرية مقتبسة عن رواية نجيب محفوظ بنفس الاسم)، "الحكم قبل المداولة" 1969، "منين أجيب ناس" 1974 وغيرها.

كذلك قرض نجيب سرور الشعر، وله دواوين "التراجيديا الإنسانية"، "لزوم ما يلزم"، "الوطن والمنفى".

كما صدرت له "بروتوكولات حكماء ريش" و"رباعيات نجيب سرور" عام 1978، وكان قد كتبها ما بين عامي 1974-1975.

كذلك له الكثير من المقالات النقدية مثل: "تحت عباءة أبي العلاء"، "هكذا قال جحا"، "حوار في المسرح"، "هموم في الأدب والفن".

المصدر: RT