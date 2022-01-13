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تجريد الأمير البريطاني أندرو المتهم بالاغتصاب من ألقابه العسكرية والامتيازات الملكية

مجتمع

تجريد الأمير البريطاني أندرو المتهم بالاغتصاب من ألقابه العسكرية والامتيازات الملكية
AP Victoria Jones/Pool via AP, File
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أعلن قصر باكنغهام عن تجريد نجل العاهلة البريطانية الملكة إليزابيث الثانية الأمير أندرو من ألقابه العسكرية وامتيازاته الملكية على خلفية القضية المتهم فيها بالاغتصاب.

وجاء في بيان صادر عن قصر باكنغهام اليوم الخميس، أن تجريد الأمير من امتيازاته تم بموافقة الملكة إليزابيث.

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وأضاف البيان أن الأمير "لن يؤدي أي مهام رسمية وسيدافع عن نفسه في القضية كشخص اعتيادي".

يذكر أن ناشطة حقوق الإنسان الأمريكية والأسترالية فرجينيا جيوفري رفعت قضية أمام محكمة مانهاتن الفدرالية في الولايات المتحدة، اتهمت فيها الأمير أندرو باغتصابها قبل نحو 20 عاما عندما كان عمرها 17 سنة.

المصدر: نوفوستي

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