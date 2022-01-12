وفاة شخص إثر انهيار مغارة في الأردن

أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن وفاة شخص وإصابة آخر، إثر انهيار مغارة عليهما في منطقة الطرة في لواء الرمثا.

وذكرت مديرية الأمن العام عبر "فيسبوك" أن الفرق المتخصصة في مديرية الدفاع المدني شرق إربد تلقت بلاغا بوجود شخصين تعرضا لحادثة انهيار أتربة وحجارة داخل مغارة بمنطقة الطرة حوصرا داخلها.

وأضافت أن الفرق "بذلت جهودا كبيرة لتحريرهما من تحت الردم، وقدمت لهما الإسعافات الأولية اللازمة". إلا أن أحدهما توفى بعد تعرضه لإصابة بليغة، بينما نُقل الآخر إلى المستشفى.

وأشارت المديرية إلى أنه "تم فتح تحقيق بالحادثة".

المصدر: RT