إصابة الإعلاميين المصريين عمرو أديب ولميس الحديدي بفيروس كورونا

أعلن الإعلامي المصري عمرو أديب، اليوم الخميس، عن إصابته هو وزوجته الإعلامية لميس الحديدي بفيروس كورونا المستجد.

وكتب أديب عبر حسابه الرسمي على تويتر: "أنا ولميس عندنا كورونا، الحمد الله الأعراض بسيطة وخفيفة، فاصل قصير ونواصل، أرجوكم ادعوا معنا".

انا ولميس عندنا كورونا . الحمد لله الاعراض بسيطه وخفيفه . فاصل قصير ونواصل . ارجوكم ادعوا معنا . — Amr Adib (@Amradib) January 6, 2022

المصدر: RT