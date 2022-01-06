إصابة الإعلاميين المصريين عمرو أديب ولميس الحديدي بفيروس كورونا
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أعلن الإعلامي المصري عمرو أديب، اليوم الخميس، عن إصابته هو وزوجته الإعلامية لميس الحديدي بفيروس كورونا المستجد.
وكتب أديب عبر حسابه الرسمي على تويتر: "أنا ولميس عندنا كورونا، الحمد الله الأعراض بسيطة وخفيفة، فاصل قصير ونواصل، أرجوكم ادعوا معنا".
انا ولميس عندنا كورونا . الحمد لله الاعراض بسيطه وخفيفه . فاصل قصير ونواصل . ارجوكم ادعوا معنا .— Amr Adib (@Amradib) January 6, 2022
المصدر: RT
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