مصر.. ظهور جثة مجهولة في نهر النيل تثير الرعب

تحاول قوات الأمن المصرية كشف غموض العثور على جثة شاب غريق، مجهول الهوية، عُثر عليه بكامل ملابسه في مياه النيل بمنطقة بولاق أبو العلا.

إقرأ المزيد

وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وكشف هوية الشاب الغريق.

كما قررت النيابة العامة أخذ بصمات المتوفى ومطابقتها بالبصمات لدى مصلحة الأمن العام وتصوير الجثة وتعميمها على أقسام الشرطة للبحث عن مواصفاته في محاضر التغيب، في محاولة للتعرف عليه، تمهيدا لاستدعاء أفراد أسرته وسماع أقوالهم حول الواقعة.

وأكد المصدر بأن تقرير الطب الشرعي الخاص بسبب الوفاه سوف يكشف وجود شبهة جنائية في الواقعة، أم أنها واقعة انتحار أم غرق عادية.

المصدر: الوطن