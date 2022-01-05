ظهور مثير للجدل لأحمد الفيشاوي عقب انفصاله عن زوجته

نشر الفنان المصري أحمد الفيشاوي، مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام".

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واستعرض الفيشاوى واعتمد على إظهار الوشم الذي ملأ جسده حتى رقبته، والذي لا أحد يعلم حتى الآن سر كثرة هذا الوشم مما جعله يتعرض للانتقاد أكثر من مرة، وارتداء الحلق، وتأتى جلسة التصوير هذه بعد انفصاله عن زوجته ندى الكامل.

وكانت ندى الكامل، كتبت منشورا كبيرا على السوشيال ميديا، أعلنت خلاله انفصالها عن أحمد الفيشاوي، قائلة: "أعتقد أنك الآن سعيد من غيري ولست تعيسا.. وأتمنى لنفسي أن أكون أيضا سعيدة.. ولكن وإحقاقا للحق.. لقد أعطاني ووهبني كافة حقوقي الشرعية بلا نزاع أو تردد أو لحظة تفكير بل وأكثر.. سوف أحبك دائما يا صديقي وأتمنى أن تكمل ما بدأناه سويا.. وأن تنتبه لنفسك كثيرا.. لقد كنت أمانة أرسلها الله لي.. ولم أقصر يوما أو أتركتك تعاني".

المصدر: الدستور