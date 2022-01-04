الفنانة نيللي كريم: "تزوجت من ورا أهلي ومخدتش رأي حد"

كشفت الفنانة المصرية، نيللي كريم، أنها "لا تأخذ رأي أحد في مسألة الزواج منذ صغرها"، لافتة إلى أنها في زيجتها الأولى تزوجت "دون علم أهلها".

إقرأ المزيد

وفي لقاء مع برنامج "بصراحة مع"، ردت نيللي كريم حول سؤال: "ماذا لو رفض أولادك الزواج مرة أخرى؟" وأكدت أنها "لا تأخذ رأي أحد في مسألة الزواج منذ صغرها، وأنه في زيجتها الأولى تزوجت "من ورا أهلها، ومخدتش رأي حد".

وأكملت نيللي كريم: "طالما أنا قررت، يبقى أنا هعمل اللي أنا عايزاه، وولادي بيحترموا قراراتي، وحتى لو فيه نقاشات، بيكونوا عارفين إن محدش هيأثر عليا"، موضحة أنها "لا تجبر أولادها أيضًا على رأي معين، وكل شخص يأخذ قراره بنفسه، وإذا كان القرار خطأ فعليه أن يتحمل مسؤوليته".

وتابعت: "ممكن أقول رأيي لكن مش بكون مصرة على إن رأيي هو الصح".

وعن أصعب التجارب التي مرت بها في حياتها، أشارت نيللي كريم أن وفاة والدها كانت كذلك، حيث قالت: "ساعتها مكنتش فاهمة مدى المصيبة والحدث، وكنت صغيرة عندي 16 سنة، وماما وأخويا الكبير كانوا مخبيين عليا وقالولي عيان شوية، وبعد شوية هيبقى كويس، وماما خبت عليا وعملت كل حاجة ممكنة عشان متأثرش، ومشوفتهاش بتعيط إلا مرة واحدة، وطول الوقت ماسكة نفسها"، لافتة إلى أنها شعرت بغياب الأب عندما بدأت تكبر.

وتابعت: "كل ما أكبر كنت بحس بفقدانه وغيابه أكتر، وكنت بقول لو بابا كان عايش مكانش ده حصلي، وفيه حاجات كده بتبقى عايشة معاكي.. وأنا بحس بروح بابا في ساعات كتير أوي، وبحس إنه موجود، ويمكن أكتر حد بيحس بيه مامتي، هي بتحس بيه إنه موجود عشان روحانية أوي".

وكشفت الفنانة المصرية أن "والدتها تعرضت للإصابة بجلطة في المخ"، مضيفة: "وممكن تقول حاجة، ونلاقيها بعد أسبوع حصلت، وأنا مؤمنة بإن فيه ناس عندها روحانيات عالية، وممكن يحصل معاهم كده".

المصدر: "الوطن"