مصر.. توقيف أب حاول بيع ابنته بـ50 ألف جنيه

ضبطت إدارة مكافحة جرائم الآداب المصرية رجلا متلبّسا ببيع ابنته التي تبلغ من العمر عامين ونصف مقابل 50 ألف جنيه في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

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جاء ذلك بعدما كان والد الطفلة عرضها للبيع وتواصل مع أحد الأشخاص عبر "فيسبوك"، وحدد موعدا لتسليمه الطفلة في شارع الجيش، حيث تم ضبطه بالجرم المشهود.

واعترف الأب أحمد، ا، (35 عاما) بعرض الطفلة للبيع قائلا إنه شك في نسبها إليه من زوجته المتوفاة.

المصدر: "صدى البلد"