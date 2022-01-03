 
مباشر

شعراء السعودية وأعضاء نادي الإبل ينعون "شيخ البدو"

مجتمع

شعراء السعودية وأعضاء نادي الإبل ينعون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s3is

نعى العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، اليوم الاثنين، دبيان معيض السبيعي، الملقب بـ"شيخ البدو" بعد وفاته.

إقرأ المزيد
باحثة أمريكية: فوائد حليب الإبل
باحثة أمريكية: فوائد حليب الإبل "تفوق الخيال" ويجب تعزيز الأبحاث لاكتشافها

وأعلن عن وفاة "شيخ البدو"، نجله فارس السبيعي، حيث قال في "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون..انتقل الى رحمة الله والدي دبيان بن معيض بن دبيان والصلاة عليه بعد صلاة العصر بالضبيعة".

ونعى العديد من الشعراء، دبيان معيض السبيعي، المكنى بـ"أبو بادي"، والذي كان قد  اشتهر في مهرجان "الملك عبدالعزيز للإبل"، وفاز بمراكز متقدمة طوال سنوات،  حيث قال الشاعر سلطان بن بتلاء: "لا حول ولا قوة إلا بالله، أحسن الله عزاء أهله وذويه وقبيلة سبيع. إنا لله وإنا إليه راجعون".

ونعاه الشاعر حزمي بن سعد قائلا: "دبيان السبيعي: "الحمد لله على قضائه وقدره، فقدنا هذا اليوم رمزا من رموز القبيلة، اجتمع فيه كثير من الصفات الحميدة، الشيخ/ دبيان بن معيض غفر الله له وأسكنه فسيح جناته، تعازينا لأسرته الكريمة وأبنائه ولجميع محبيه، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما نعاه عضو مجلس إدارة نادي الإبل،  فوزان الماضي، قائلا: "حسن الله عزاءنا جميعاً وعزاء كل طيب في وفاة دبيان بن معيض السبيعي، وكلنا راحلون، ولكن سيبقى الذكر الطيب والسمعة الحسنة التي حاز عليها رحمه الله ولا نملك إلا الدعاء له بالرحمة والمغفرة ونقول إنا لله وإنا إليه راجعون".

وعلى حسابه في "تويتر"، نعاه أيضا تركي المريخي، رئيس تحرير مجلة مرايا، مستشار وعضو لجنة تحكيم شاعر المليون، بالقول: "تعازينا لقبيلة سبيع ولجميع أبنائه ومحبيه صاحب الذكر الطيب والسمعة الحسنه..نسألك الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا