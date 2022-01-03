شعراء السعودية وأعضاء نادي الإبل ينعون "شيخ البدو"

نعى العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، اليوم الاثنين، دبيان معيض السبيعي، الملقب بـ"شيخ البدو" بعد وفاته.

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وأعلن عن وفاة "شيخ البدو"، نجله فارس السبيعي، حيث قال في "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون..انتقل الى رحمة الله والدي دبيان بن معيض بن دبيان والصلاة عليه بعد صلاة العصر بالضبيعة".

ونعى العديد من الشعراء، دبيان معيض السبيعي، المكنى بـ"أبو بادي"، والذي كان قد اشتهر في مهرجان "الملك عبدالعزيز للإبل"، وفاز بمراكز متقدمة طوال سنوات، حيث قال الشاعر سلطان بن بتلاء: "لا حول ولا قوة إلا بالله، أحسن الله عزاء أهله وذويه وقبيلة سبيع. إنا لله وإنا إليه راجعون".

#دبيان_السبيعي_في_ذمه_الله لاحول ولاقوة الا بالله أحسن الله عزاء أهله وذويه وقبيلة سبيع وإنا لله وإنا إليه راجعون . — سلطان بن بتلاء (@sbinbtlaa) January 3, 2022

ونعاه الشاعر حزمي بن سعد قائلا: "دبيان السبيعي: "الحمد لله على قضائه وقدره، فقدنا هذا اليوم رمزا من رموز القبيلة، اجتمع فيه كثير من الصفات الحميدة، الشيخ/ دبيان بن معيض غفر الله له وأسكنه فسيح جناته، تعازينا لأسرته الكريمة وأبنائه ولجميع محبيه، إنا لله وإنا إليه راجعون".

الحمدلله على قضائه وقدره، فقدنا هذا اليوم رمزًا من رموز القبيلة، اجتمع فيه كثير من الصفات الحميدة ،

الشيخ/ دبيان بن معيض

غفر الله له وأسكنه فسيح جناته، تعازينا لأسرته الكريمة وأبنائه ولجميع محبيه، وإنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.



#دبيان_السبيعي_في_ذمة_الله — حزمي بن سعد (@hazme20154) January 3, 2022

كما نعاه عضو مجلس إدارة نادي الإبل، فوزان الماضي، قائلا: "حسن الله عزاءنا جميعاً وعزاء كل طيب في وفاة دبيان بن معيض السبيعي، وكلنا راحلون، ولكن سيبقى الذكر الطيب والسمعة الحسنة التي حاز عليها رحمه الله ولا نملك إلا الدعاء له بالرحمة والمغفرة ونقول إنا لله وإنا إليه راجعون".

أحسن الله عزاءنا جميعاً وعزاء كل طيب في وفاة دبيان بن معيض السبيعي ، وكلنا راحلون ، ولكن سيبقى الذكر الطيب والسمعة الحسنة التي حاز عليها رحمه الله ولا نملك الا الدعاء له بالرحمة والمغفرة ونقول

إنا لله وإنا إليه راجعون

#دبيان_السبيعي_في_ذمة_اللهpic.twitter.com/MGV5MAE0Ja — فوزان الماضي (@Fawzan_almadi) January 3, 2022

وعلى حسابه في "تويتر"، نعاه أيضا تركي المريخي، رئيس تحرير مجلة مرايا، مستشار وعضو لجنة تحكيم شاعر المليون، بالقول: "تعازينا لقبيلة سبيع ولجميع أبنائه ومحبيه صاحب الذكر الطيب والسمعة الحسنه..نسألك الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".

#دبيان_السبيعي_في_ذمة_الله

إنا لله وإنا إليه راجعون

تعازينا لقبيلة سبيع ولجميع أبنائه ومحبيه صاحب الذكر الطيب والسمعه الحسنه نسألك الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته pic.twitter.com/F83jOhUiMj — تركي المريخي (@talmuraykhi) January 3, 2022

المصدر: RT