مصر.. الإعدام لمواطن ارتكب جريمة عشوائية بشعة

قضت محكمة جنايات الزقازيق في مصر بالإعدام شنقا على مواطن لقيامه بقتل 3 أشخاص من بينهم نجله الرضيع وشروع في قتل 4 آخرين بطعنهم بسلاح أبيض إثر إصابته بحالة هياج عصبي.

إقرأ المزيد

ترجع وقائع القضية إلى شهر مايو من العام الماضي حيث تلقى مدير أمن الشرقية استغاثات من أهالي شارع فاروق بحي أول الزقازيق بإصابة سائق تروسيكل بحالة هياج عصبي وقيامه بقتل طفله الرضيع وشخصين آخرين وشروعه في قتل 4 آخرين تصادف مرورهم بمنطقة شارع فاروق.

وانتقلت علي الفور قوات الشرطة وتمكنت من ضبط المتهم بمعاونة الأهالي، وتوصلت التحريات إلى ان المتهم من متعاطي المواد المخدرة ويعاني من اضطراب نفسي وكان يعالج في مصحة نفسية.

وفي يوم الحادث، أصيب بحالة هياج وقام بقتل نجله الطفل الرضيع ثم استقل تروسيكل وقتل شخصين أحدهما يعمل بائع في سوق الجملة وشرع في قتل 4 آخرين تصادف مرورهم وقت الحادث.

المصدر: أخبار اليوم