الفنانة المصرية دينا الشربيني تخطف الأنظار في مباراة تألق محمد صلاح

خطفت الفنانة المصرية دينا الشربيني الأنظار بصورة جديدة لها من داخل المدرجات وهي تحضر مباراة ليفربول وتشيلسي وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع إنستغرام.

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وعلقت دينا الشربيني على الصورة قائلة :" محمد صلاح احناااا بنحبك".

وتصدر محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر فى مصر وإنجلترا وبعض دول أوروبا، وذلك بعد انتشار صورة له من داخل الملعب في المباراة أمام تشيلسي، توضح سرعته الخيالية أثناء المباراة.

وأشاد نادي ليفربول بنجمه محمد صلاح، بعد نجاحه في التسجيل في أول مباراة يخوضها مع "الريدز" في العام الجديد، بهزه شباك تشيلسي، أمس الأحد، في قمة المرحلة الـ21 من الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح، الهدف الثاني لليفربول، في الدقيقة 26، من زاوية ضيقة بعد تلاعبه بمدافع تشيلسي، ماركوس ألونسو، إثر تمريرة بينية متقنة في ظهر الدفاع من ترنت ألكسندر أرنولد.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2 بين ليفربول وتشيلسي، لكن صلاح حقق بفضل هدفه، رقما قياسيا جديدا حيث انفرد بكونه أكثر لاعب في تاريخ ليفربول يسجل أهدافا في الملاعب اللندنية برصيد 14 هدفا ليفك شراكته مع أسطورة "الريدز" ستيفين جيرارد (13 هدفا).

المصدر: صدى البلد