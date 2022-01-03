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فيديو متداول لـ"سيدة في الكويت": "والله ما يعرف لكم غير محمد بن سلمان" (فيديو)

مجتمع

فيديو متداول لـ
AP Bandar Aljaloud - Saudi Royal Palace
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل إنه يعود لامرأة تعلق على سيل في أحد الشوارع الكويتية، وتقول إنهم بحاجة لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لـ"محاربة الفساد".

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وتداول رواد وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر فيه سيل كبير، ويخرج صوت امرأة دون صورتها وهي تقول: "غرقت الكويت بشوية مطر، والله ما يعرف لكم غير محمد بن سلمان هو الي يشيل الفساد الي عندنا..شوفوا بذمتكم هذا شارع؟ إلى آخر السكة".

وقال أحد الحسابات تعليقا على هذا المقطع: "أصبح اسم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان علامة فارقة في التاريخ، كل شعوب الدنيا تتمنى ما وهبه الله لنا فالحمدلله من قبل ومن بعد، إن رأيت من يهاجم سموه فأعلم أنه واحد من ثلاثة إما فاسد أو خائن أو خبيث".

المصدر: RT

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