فيديو متداول لـ"سيدة في الكويت": "والله ما يعرف لكم غير محمد بن سلمان" (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل إنه يعود لامرأة تعلق على سيل في أحد الشوارع الكويتية، وتقول إنهم بحاجة لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لـ"محاربة الفساد".

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وتداول رواد وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر فيه سيل كبير، ويخرج صوت امرأة دون صورتها وهي تقول: "غرقت الكويت بشوية مطر، والله ما يعرف لكم غير محمد بن سلمان هو الي يشيل الفساد الي عندنا..شوفوا بذمتكم هذا شارع؟ إلى آخر السكة".

بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها الكويت..سيدة كويتية:



"الفساد في الكويت مايعرف له إلا محمد بن سلمان، هو اللي يشيل الفساد من عندنا".



- pic.twitter.com/i33FkFiiIl — أخبار السعودية (@SaudiNews50) January 2, 2022

وقال أحد الحسابات تعليقا على هذا المقطع: "أصبح اسم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان علامة فارقة في التاريخ، كل شعوب الدنيا تتمنى ما وهبه الله لنا فالحمدلله من قبل ومن بعد، إن رأيت من يهاجم سموه فأعلم أنه واحد من ثلاثة إما فاسد أو خائن أو خبيث".

أصبح اسم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان علامة فارقة في التاريخ ، كل شعوب الدنيا تتمنى ما وهبه الله لنا فالحمدلله من قبل ومن بعد ، إن رأيت من يهاجم سموه فأعلم أنه واحد من ثلاثة إما فاسد أو خائن أو خبيث .

pic.twitter.com/Dgw7u6LNOE — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) January 2, 2022

الأمير #محمد_بن_سلمان أصبح (أيقونة) عالمية لمكافحة الفساد .. خلق نمطاً جديداً في ملاحقة الفاسدين ، وتنظيف السلالم من الأعلى .

ماسبق؛ حقيقة لا يمكن انكارها .

pic.twitter.com/a8yoMwzp4D — عبدالرحمن اللاحم (@allahimAB) January 2, 2022

المصدر: RT