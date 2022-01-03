وفاة طالبة أردنية في السكن الجامعي تثير ضجة كبيرة بمواقع التواصل

أثارت وفاة طالبة جامعية في الأردن إثر وعكة صحية ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر العديد أنها لقيت مصرعها "بسبب إهمال مشرفات السكن".

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وجرى نقل الشابة الأردنية، سلسبيل جميل أبو شوك، إلى مستشفى معان الحكومي مساء أمس الأحد، جراء تعرضها لوعكة صحية داخل إحدى السكنات، وما لبثت أن فارقت الحياة، فيما تم تحويل الجثة إلى الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، بحسب وكالة "عمون".

هذا وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر الوفاة، ومن بينهم رهف خليفات، صديقة سلسبيل، التي نعت زميلتها بكلمات مؤثرة، متهمة "المشرفات على السكن"، بالتقصير.

خيم الحزن على طلبة #جامعة_الحسين_بن_طلال في محافظة #معان بعد وفاة الطالبة سلسبيل جميل أبو شوك اثر وعكة صحية تعرضت لها داخل احدى السكنات في الجامعة

ووفق المصادر فإن مشرفة السكن رفضت إسعافها وإنقاذها مما أدى إلى وفاتها

نحن نتعامل مع تقصير وإهمال متعمد من قبل المشرفه!#الاردن — maya rahhal (@Memyrahhal77) January 2, 2022

المصدر: "خبرني + عمون" + RT