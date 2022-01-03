أربيل تنظم مسابقة ملك جمال القارات لعام 2022 وتختار الفائز

توج الشاب الكردي دريا كمال بلقب ملك جمال القارات لعام 2022.

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وتم انتخاب كمال ملكا لجمال القارات في حفل ساهر في فندق "روتانا" في مدينة أربيل، وتم تنظيم الفعالية من قبل مؤسسة السوسن العالمية برئاسة السيدة سوسن السيد، والتي نظمت من قبل عدة مهرجانات فنية وجمالية في إقليم كردستان ودول عربية أخرى.

وقال كمال، وهو مختص في الطب الرياضي وعمل كمحاضر دولي في مجال تخصصه قبل تتويجه باللقب، أمس الأحد، لشبكة "رووداو" الإعلامية إنه فخور بنيله اللقب، وهو تفاجأ بالفوز ولم يكن يتوقع ذلك بوجود منافسة قوية مع مرشحين من 15 دولة من المنطقة والعالم كانوا يتمتعون بالكفاءة والوسامة أيضا.

وعن الخطط المستقبلية التي يسعى الى تحقيقها بعد فوزه باللقب، أكد ملك جمال القارات أنه سيركز على إنجاز النشاطات الإنسانية والأعمال الخيرية، وسيحث الشباب على ممارسة الرياضة والابتعاد عن آفة المخدرات والتي باتت منتشرة في البلاد، داعيا "شباب العراق والوطن العربي الى الاهتمام بدعم الأطفال والمسنين في المجتمع وإنجاز الأعمال الإنسانية".

وشاركت في هذه المنافسة دول من أنحاء العالم، لكن 15 دولة فقط انتقلت إلى المرحلة النهائية، وإلى جانب العراق الذي مثله الشاب الكردي، كانت دول الإمارات ولبنان والأردن من الدول التي انتقلت إلى المرحلة النهائية.

المصدر: رووداو