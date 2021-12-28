مصر.. الفنان تامر حسني يعلق على اعتزاله لأسباب دينية

كشف الفنان المصري، تامر حسني، حقيقة تفكيره في اعتزاله الفن، على هامش إحيائه حفلًا جماهيريًا كبير ضمن فعاليات إكسبو دبي 2020.

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وقال خلال تصريحات تلفزيونية حول فكرة الاعتزال لأسباب دينية: "فكرة الاعتزال موجودة لعدة أسباب، وقلت من زمان إن فيه أحلام تانية عايز أحققها".

وأضاف: "الصحافة حاجة مهمة بالنسبة لينا كفنانين، وهي التي تبرز المجهود اللي بنعمله، وبشكر كل الصحافة على مجهودها".

المصدر: المصري اليوم