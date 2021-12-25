إغلاق حديقة حيوانات بجنوب فرنسا بعد هروب مجموعة من الذئاب

أكد مسؤولون فرنسيون أن حديقة حيوانات في جنوب البلاد اضطرت إلى تعليق عملها مؤقتا بسبب فرار مجموعة من الذئاب من قفصها.

وأوضح فابيان شولي، المسؤول المحلي في بلدة مونتريدون لابيسونيه في إقليم تارن، لوكالة "فرانس برس" أمس الجمعة أن تسعة ذئاب فرت أواخر الأسبوع الماضي، في حين كان هناك عدد من الزوار داخل حديقة الحيوانات، مشددا على أن الحادث لم يكن بفعل فاعل.

وذكر شولي أن موظفي الحديقة قتلوا بالرصاص أربعة من الذئاب الفارة، فيما تمكن مسؤولون محليون من تخدير الذئاب الخمسة الآخرى في الموقع.

وأشار المسؤول إلى أن عددا محدودا من الزوار كانوا في حديقة الحيوانات لحظة وقوع الحادث، ولم يكن هناك أي خطر وشيك على الجمهور، لافتا في الوقت نفسه إلى أن حديقة الحيوانات على خلفية هذه "المشكلة الأمنية" ستضطر إلى إغلاق أبوابها حتى حين معالجة العيوب.

من جانبه، قال صاحب حديقة الحيوانات، سوفير فيرارا، إن الذئاب التي وصلت المنشأة مؤخرا فرت من قفصها، لكنها لم تغادر سياج الحديقة.

المصدر: "فرانس برس"