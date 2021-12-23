حنان ترك تعلن إصابتها وأفراد أسرتها بفيروس كورونا

أعلنت الفنانة المصرية المعتزلة حنان ترك يوم الأربعاء إصابتها وزوجها ونجلها بفيروس كورونا.

ونشرت حنان تدوينة عبر حسابها على "تويتر" قالت فيها: "الحمدلله على أقدار الله.. أسالكم الدعاء أنا وجوزي وابني كورونا".

الحمدلله علي اقدار الله ...اسالكم الدعاء انا وجوزي وابني كرونا — Hanan Turk (@HanannTurk) December 22, 2021

يذكر أن حنان ترك قد أعلنت اعتزالها التمثيل على الهواء في أغسطس عام 2012، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي اللبناني نيشان في برنامجه "أنا والعسل" المعروض وقتها عبر قناة "الحياة".

وبعدها ابتعدت حنان ترك عن الإعلام، وعن مواقع التواصل الاجتماعي وحذفت جميع صورها عبر "إنستغرام" قبل أن تعود مجددا وتشارك جمهورها مجموعة من الصور أمام البحر ووسط الطبيعة بالإضافة إلى نشرها آيات من القرآن الكريم.

وكانت الفنانة حنان ترك قد أعربت عن استيائها تجاه الصفحات المزورة التي تستغل اسمها، وأوضحت ردا على الجدل الذي أثير الأيام الماضية بـ"تحريمها الاحتفال بالكريسماس": "أنا مسؤولة فقط عما أنشره في صفحاتي المُوثقة بمواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"إنستغرام" وغير مسئولة عن أي كلام ينشر على أي صفحات أخرى تحمل اسمي".

وأكدت أنها قدمت بلاغات لإدارة "فيسبوك" لإغلاق تلك الصفحات.

المصدر: وسائل إعلام مصرية