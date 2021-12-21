نشطاء يهاجمون الشيف التركي نصرت (صورة)

أفادت صحيفة "زمان" التركية يوم الثلاثاء بأن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هاجموا الشيف التركي نصرت جوكتشه.

وتعرض الشيف الذي اكتسب شهرة عالمية بحركته "ملح الطعام"، لهجوم واسع عقب نشره صورا مع والدته، موضحا أنه التقى بها لأول مرة منذ عامين كاملين.

وانتقد النشطاء عدم لقاء نصرت والدته على مدار عامين، فضلا عن بساطة المنزل الذي تعيش فيه، في الوقت الذي يعيش هو حياة ملئية بالبذخ.

وقال أحد النشطاء: "انت ابن غير صالح.. انظر إلى المنزل الذي تضع فيه والدتك رغم كل هذه الأموال التي تمتلكها".

وتساءل ناشط آخر: "لماذا لم تلتق بها منذ عامين؟ لا تهمل والدتك".

المصدر: صحيفة "زمان" التركية