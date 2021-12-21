تأجيل دعوى زيادة نفقة توأم الفنانة زينة

أصدرت محكمة مصرية قرارا جديدا بشأن دعوى زيادة نفقة توأم الفنانة زينة، بعد رفض دعوى الفنان أحمد عز التي طالب فيها بتحويل الطفلين إلى مدرسة تكاليفها منخفضة.

وأجلت محكمة مستأنف الأسرة بمدينة نصر يوم الثلاثاء نظر دعوى الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز، والتي تطالب طالب فيها بزيادة نفقة توأمها، لجلسة 22 مارس المقبل للتصريح.

وكانت محكمة استئناف عالي الأسرة قد أصدرت حكمها في الاستئناف المقام من الفنان أحمد عز، على حكم أول درجة الصادر بإلزامه بدفع 41 ألفا و700 جنيه إسترليني، قيمة المصروفات الدراسية لـ"توأم زينة" عن عامين دراسيين.

وأقامت الفنانة زينة دعوى تطالب فيها بمصروفات دراسية من الفنان أحمد عز، وقدم معتز الدكر، دفاع زينة، خلال نظر الدعوى في أول درجة مذكرة تحتوي على أجر عز عن الأعمال الفنية والحملات الإعلانية التي يقوم بها وسياراته وممتلكاته العقارية.

وقضت محكمة الأسرة بمدينة نصر بقبول استئناف معتز الدكر محامي الفنانة زينة، ضد الفنان أحمد عز وزيادة نفقة طفليهما من 20 إلى 30 ألف جنيه.

المصدر: صحيفة "الأهرام" المصرية