السلطات الهندية تحقق مع الفنانة الاستعراضية المغربية نورة فتحي

حققت السلطات الأمنية الهندية مع الفنانة الاستعراضية المغربية نورة فتحي حول علاقتها برجل العصابة المدعو Sukish Chandrashekhar المعتقل في قضية تبييض أموال.

وبحسب مصادر لموقع "زنقة 22"، فإن نورة فتحي كشفت خلال التحقيق معها أنها لا علاقة لها برجل العصابة المذكور، وأنها صديقة زوجته التي أهدتها هدايا فاخرة من بينها سيارة فاخرة، وحقيبة يدوية باهظة الثمن، وهاتف "آيفون".

وأكدت فتحي أنها لم تتعامل مع المتهم مهنيا، إلا بصفته كمنظم لبعض الحفلات الفنية، التي شاركت فيها بالهند كفنانة، وقد تقاضت منه أجرها بالكامل.

وتتابع السلطات الهندية المتهم، وزوجته بتهم الاحتيال، والنصب، وغسيل الأموال، إذ اتضح أنهما أوقعا العديد من الضحايا في شباكهما، فيما لا تزال التحقيقات سارية في هذه القضية.

وتعتبر نورة فتحي من أبرز الفنانات في الهند، ولذلك تجمعها علاقات صداقة مع كبار الشخصيات هناك، وهو الأمر نفسه الذي أدى بها هذه المرة إلى مكاتب التحقيقات.

المصدر: "زنقة 22" + "اليوم 24"