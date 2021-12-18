ماذا لو تعطلت سيارتك وصادفت في طريقك أميرا سعوديا! (صور)

أهدى الأمير السعودي تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، مواطنا بمحايل عسير سيارة جديدة بعد تعطل سيارة الأخير على أحد الطرق في محايل عسير.

وفي التفاصيل، توقف الأمير تركي بن طلال أمام مواطن عصر أمس الجمعة تعطلت مركبته في الرديغة غرب محايل، وسأله "معك سيارة غير هذه؟" فقال "لا" فطلب منه أن يركب معه، واصطحبه لمعرض السيارات، وقام بشراء سيارة جديدة من طراز "تويوتا هايلكس" 2021 فل كامل، وسلمه إياها، وقال له "توكل على الله".

وحظي الموقف بتفاعل كبير من المواطنين تجاه موقف الأمير تركي بن طلال.

والله ليست بغريبه

على الأمير #تركي_بن_طلال

الله يحفظه ويجزاه ويخلف عليه خير

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موقف حصل اليوم في #محايل_عسير

لقى مواطن سيارته متعطله وعرف

بحالته وأخذته النخوة وأهداه

سيارة عسى الله يبارك

لراعيها يستاهل#عسيرpic.twitter.com/eFnCCZNvyy — أبو شيهانة (@eyass4u) December 17, 2021

المصدر: سبق