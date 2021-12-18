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ماذا لو تعطلت سيارتك وصادفت في طريقك أميرا سعوديا! (صور)

مجتمع

ماذا لو تعطلت سيارتك وصادفت في طريقك أميرا سعوديا! (صور)
Reuters
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أهدى الأمير السعودي تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، مواطنا بمحايل عسير سيارة جديدة بعد تعطل سيارة الأخير على أحد الطرق في محايل عسير.

وفي التفاصيل، توقف الأمير تركي بن طلال أمام مواطن عصر أمس الجمعة تعطلت مركبته في الرديغة غرب محايل، وسأله "معك سيارة غير هذه؟" فقال "لا" فطلب منه أن يركب معه، واصطحبه لمعرض السيارات، وقام بشراء سيارة جديدة من طراز "تويوتا هايلكس" 2021 فل كامل، وسلمه إياها، وقال له "توكل على الله".

ماذا لو تعطلت سيارتك وصادفت في طريقك أميرا سعوديا! (صور)
ماذا لو تعطلت سيارتك وصادفت في طريقك أميرا سعوديا! (صور)
ماذا لو تعطلت سيارتك وصادفت في طريقك أميرا سعوديا! (صور)

وحظي الموقف بتفاعل كبير من المواطنين تجاه موقف الأمير تركي بن طلال.

المصدر: سبق

 

 

 

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