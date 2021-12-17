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ثمانية قتلى في جريمة تهز طبرق الليبية

مجتمع

ثمانية قتلى في جريمة تهز طبرق الليبية
Globallookpress
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شهدت مدينة طبرق الليبية جريمة أدت إلى مقتل 8 أشخاص بمن فيهم الجاني وهو أحد المدمنين على المخدرات.

وقالت وزارة الداخلية الليبية إن مديرية أمن طبرق تلقت صباح اليوم بلاغا بارتكاب "واقعة قتل شنيعة" عندما أقدم مدمن على المخدرات بقتل 7 أشخاص من أقاربه وجيرانه.

وأوضحت أنه أطلق النار أيضا على رجال الشرطة الأمر الذي أدى إلى التعامــل مــع مصــادر النيــران واقتحــام المزرعــة التي كان داخلها، قبل إصابته ومفارقته للحياة.

المصدر: RT

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