الأمن المصري يسقط "ملك الحشيش"

تمكنت قوات الأمن المصرية من القضاء على "ز. م" 43 سنة، الشهير بخط طهطا أو "ملك الحشيش"، المعروف بالاتجار في المخدرات والسلاح.

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وتحركت مأمورية تابعة لقوات الأمن وحاصرت مكان اختباء المتهم نحو ساعتين، رفض خلالها الخروج من البيت الذي يتحصن به، ثم حاول الهرب، فأطلق الرصاص على قوات الشرطة التي بادلته إطلاق الرصاص فلقي مصرعه.

وذكرت التحريات، أن قطاع الأمن العام عقب تقنين الإجراءات، أمر بتوجيه حملة مكبرة بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى، استهدفت العناصر الإجرامية الخطرة، وحائزي الأسلحة النارية، ومتجرى المواد المخدرة بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة طهطا بمحافظة سوهاج.

عند وصول القوات واستشعاره بها، أطلق الأعيرة النارية عليها بكثافة، فبادلته بالمثل، حتى تم إسكات مصدر النيران والسيطرة على الموقف، ما أسفر عن مصرعه، وعثر بجوار جثته على بندقية آلية وبندقية خرطوش و16 خزينة متنوعة، وكمية من الطلقات النارية، وتليسكوب، وكمية من مخدر الحشيش، وزنت 3.150 كيلو جرام ومبلغ مالي.

كما أسفرت جهود الحملة، عن ضبط عاملان لإدارتهما ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية، عُثر بداخلهما على 3 فرد محلي، أجزاء من أسلحة نارية، وأدوات التصنيع، و2 بندقية آلية، وطبنجة، وكمية من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى 11 دراجة نارية، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المتهمين للنيابة، التي تولت التحقيق معهما، وأمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات التي تجري معهما.

المصدر: الوطن