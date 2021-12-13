زوجة دبلوماسي أمريكي تواجه المحاكمة في بريطانيا

أعلنت السلطات البريطانية أن الأمريكية آن ساكولاس، زوجة دبلوماسي أمريكي عامل في بريطانيا ستمثل أمام القضاء الشهر القادم في قضية متعلقة بحادث مروري أسفر عن سقوط قتيل.

واصطدمت سيارة ساكولاس بدراجة نارية كان يستقلها البريطاني هاري دان البالغ 19 سنة من العمر، مما أسفر عن وفاته، في حادث وقع في عام 2019 بالقرب من قاعدة "كراوتون" الجوية التي ترابط فيها قوات أمريكية في مقاطعة نورثامبتونشير بوسط انجلترا.

وفي أعقاب الحادث منحت السلطات الأمريكية الحصانة الدبلوماسية لساكولاس وهي غادرت المملكة على الفور، ما أثار جدلا بين بريطانيا والولايات المتحدة بشأن التحقيقات معها.

وأكدت السلطات القضائية البريطانية عزمها تحقيق العدالة في القضية.

ومن المتوقع أن تجري المرافعات فيها أمام محكمة ويستمينستر يوم 18 يناير المقبل، وستحضرها الأمريكية بشكل افتراضي عبر الفيديو.

وكانت ساكولاس قد أعلنت في وقت سابق أنها لن تعود إلى بريطانيا طوعا، حيث قد تواجه حكما بالسجن.

المصدر: رويترز