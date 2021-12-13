بوتين يتحدث عن تجربته بالعمل سائق تاكسي خاصا بالتسعينيات

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تجربة العمل كسائق سيارة تاكسي خاصة والتي مارسها في تسعينيات القرن الماضي.

قال إنه كان عليه في التسعينيات أن يلجأ أحيانا إلى كسب أموال إضافية كسائق خاص.

وأوضح قائلا:" "في بعض الأحيان كان عليّ كسب أموال إضافية كسائق سيارة أجرة خاصة". وأضاف قائلا:" إنه أمر بالطبع غير سار للحديث عنه، لكن للأسف كان الأمر كذلك في حياتي".

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جاء ذلك على لسانه في حديث أدلى به لفيلم "التاريخ الحديث" عرضت مقتطفا منه أمس قناة " روسيا – 24" التلفزيونية الروسية.

واستذكر المحلل السياسي الأزمة الااقتصادية العميقة التي عانت منها روسيا في التسعينيات حيث اضطر الأخصائيون الكثيرون ذوو الكفاءة إلى تغيير مهنهم لكسب قوت عيشهم.

يذكر أن فلاديمير بوتين تحدث عام 2018 في حديث أدلى به لفيلم "بوتين" من إخراج المحلل السياسي في شركة روسيا للإذاعة والتلفزيون والسكرتير الصحفي لمقر حملة بوتين الانتخابية، أندريه كوندراشوف، تحدث عن مجرد استعداده للعمل كسائق تاكسي خاص في التسعينيات. وحسب بوتين فخطرت له مثل هذه الأفكار بعد أن خسر رئيس البلدية أناتولي سوبتشاك، الانتخابات في بطرسبورغ وكان بوتين آنذاك رئيسا لمقر حملته الانتخابية. وقال آنذاك:" "فكرت في عمل ما، ربما أعمل في سيارة أجرة؟ أنا لا أمزح، إلى أين أذهب، عندي طفلتين صغيرتين."

وقال أيضا في مقتطف آخر للفيلم إن العملاء من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية عملوا في منتصف التسعينيات بالحكومة الروسية.

وحسب الرئيس الروسي فقد تمت لاحقا مقاضاتهم في الولايات المتحدة لمشاركتهم في الخصخصة في روسيا.

المصدر: RT