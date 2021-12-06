مصر.. ارتكاب جريمة أسرية بشعة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في مصر، ملابسات نشوب حريق بشقة سكنية في سوهاج بالصعيد جنوب البلاد.

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وجاءت البداية بتلقي قوات الأمن بلاغا من بعض الأهالي بنشوب حريق بإحدى الشقق السكنية بدائرة القسم وإخماد الحريق وما نتج عن ذلك، وفاة قاطنيها مالكها وزوجته وكريمتهما واحتراق محتويات الشقة بالكامل، وما قررته والدة مالك الشقة بعلمها بحدوث الحريق من الأهالي ولم تعلل سبباً لنشوبه.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بأمن سوهاج إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المتوفاة (عامل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم).

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينه وبين شقيقته وزوجها فعقد النية على التخلص منهما.

المصدر: مصراوي