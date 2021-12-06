مقطع فيديو يحصد قرابة مليوني مشاهدة: تركي يبكي بحرارة بسبب خبز "بائت"

حظي مقطع فيديو ظهر فيه متقاعد تركي يبكي بسبب الخبز بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وحصل حتى الآن على مليون وثمانمئة ألف مشاهدة.

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وروت صحيفة "زمان" التركية المعارضة أن مواطنا ركيا متقاعدا يدعى إسماعيل إروغلو، ظهر في هذا الفيديو الذي صورته قناة تلفزيونية "باكيا وهو يقول إنه ذهب لشراء خبز اليوم السابق -رخيص الثمن- من أمام أحد المصانع، وإنه قال للحارس إنه يشتري الخبز من أجل الدواجن. وأضاف إروغلو: خجلت من الحارس، في الحقيقة اشتريته لكي أتناوله مع زوجتي".

"Ekmeği tavuklara götüreceğim diye yalan söyledim eşimle beraber oturduk yedik" diyen yurttaş gözyaşlarını tutamadı.. pic.twitter.com/WmERWtEPPA — medyablok (@medyablok) December 5, 2021

وأفاد الرجل وهو يبكي بحرقة بأنه يتلقى شهريا 1500 ليرة فقط، وأنه قدم طلبات عمل إلى العديد من الأماكن من أجل الحصول على دخل آخر، ولكنه لم ينجح في ذلك.

وذكرت الصحيفة التركية أن سعر رغيف الخبز ارتفع "في إسطنبول الشهر الماضي إلى 2.50 ليرة تركية، وفي العاصمة أنقرة إلى 2.25 ليرة في ظل قلق من أن يزعزع القرار موازنة الأسر ذات الدخل المنخفض".

وأشارت "زمان" أيضا إلى أن التراجع الحاد في قيمة الليرة نجم عنه "ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات من بينها الدقيق. وكان لارتفاع سعر الدقيق دورا في إقرار زيادة بسعر رغيف خبز. فقبل ثلاثة أشهر كان سعر جوال الدقيق زنة 50 كيلوجرام يتراوح بين 150 و160 ليرة غير أنه ارتفع خلال فترة قصيرة إلى 350 ليرة".

المصدر: زمان