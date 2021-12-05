مصر.. القبض على أب عذّب أبناءه الستة

تلقى مكتب حماية الطفل في محافظة قنا المصرية بلاغا من النجدة يفيد بتعذيب عامل أبناءه الـ6 داخل المنزل تحت تأثير مخدر "الشابو" بقرية العمرة التابعة لمركز أبوتشت شمالي قنا.

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وأوضحت وحدة حماية الطفل الفرعية بمركز أبوتشت أن الأب دائم التعدي والضرب على أبنائه بسبب تأثير المخدرات.

وأكد التقرير الطبي وجود جرح بالرأس لإحدى الأبناء من البنات وجرح بالكتف والرأس لأخرى نتيجة الضرب الذي تعرض له الأبناء.

وأكدت التحريات الأولية هروب الزوجة من المنزل بعد تعرضها للتعدي من قبل الأب وعدم قدرتها على حماية الأبناء من بطشه.

وكانت قوة أمنية من مركز شرطة أبوتشت انتقلت لمكان البلاغ وتمكنت من ضبط العامل بقرية العمرة بتهمة تعذيب أبنائه الستة ولد و5 بنات تحت تأثير مخدر "الشابو".

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

المصدر: صدى البلد