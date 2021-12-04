بعد أزمة "التمور والحليب".. عمر كمال يوجه رسالة للشعب السعودي (فيديو)

وجه المطرب المصري عمر كمال رسالة للشعب السعودي بعد إثارته للجدل خلال الفترة الماضية بسبب حفله الأخير ضمن فعاليات موسم الرياض.

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ونشر عمر كمال فيديو من حفله الأخير بالسعودية على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلقا: "أحب أرض وشعب لقلبي وأرفقه بعلمي مصر والسعودية معا".

وقال عمر كمال خلال الفيديو: "أحب شعب وأرض لقلبي أنتم والله، ومصر بتعشقكوا ومهما نروح ونيجي بنحب السعودية، يبكي الأخ السعودي لو أخوه المصري بكى، وسائر أعضائه تشكي لو في عضو اشتكى، وأنا مهما قلبي ردد أو عدد أو حكى، مش هيوصف حبي ليكم يا شعب المملكة".

وفي سياق متصل أعلن مطرب المهرجانات انتهاء أزمته مع نقابة المهن الموسيقية وذلك بعد التحقيق معه أمس الجمعة في مقرها بناء على طلبه وقطع سفره إلى تركيا قائلا: "النهاردة أنا في نقابة المهن الموسيقية عشان التحقيق وكان ليا شغل في تركيا وقطعته عشان طلبت التحقيق معايا فيما نسب إلي ومشكورين النقابة نزلوا وحققوا معايا يوم الإجازة".

وواصل كمال: "قدمت كل الإثباتات إني مليش علاقة بالإساءات التي نسبت إلي وتفهموا وجهة نظري وبشكرهم جدا ومستني نتيجة التحقيق، وأتمنى تطلع بصورة كويسة وحسب ما تفهموا اللي قولته بشكر كل الناس اللي دعمتني والمصريين والنقابة، استحالة أسيء لبلدي وأعمل حاجة زي دي".

وكانت نقابة الموسيقيين في مصر قد أحالت فنان المهرجانات عمر كمال إلى التحقيق على خلفية حفل أقامه في السعودية غير فيه كلمات مهرجان "بنت الجيران" من "خمور وحشيش" لـ"تمور وحليب".

وأثار تفسير كمال سبب تغيير كلمات الأغنية انتقادات واسعة من الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي.

المصدر: "القاهرة 24"