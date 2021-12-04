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شاهد.. مغن بريطاني يرتل القرآن في المسجد النبوي (فيديو)

مجتمع

شاهد.. مغن بريطاني يرتل القرآن في المسجد النبوي (فيديو)
المغني البريطاني هاريس جي
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نشر المغني البريطاني هاريس جي واسمه الحقيقي هاريس جونغ فيديو على "فيسبوك"، يصوره وهو يرتل القرآن الكريم في المسجد النبوي.

وعلق الفنان البريطاني على الفيديو قائلا: "قراءة بعض القرآن والشعور بالطمأنينة في بيت الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.. الحمد لله".

وحصد الفيديو آلاف الإعجابات والتعليقات والمشاركات عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعد هاريس جي واحدا من أشهر المنشدين الإسلاميين في أوروبا والعالم، وحاز على هذه الشهرة بعد أنشودته الشهيرة "السلام عليكم" وقبلها أنشودة Something Inside So Strong التي غناها من أجل فلسطين.

المصدر: RT

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