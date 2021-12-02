دار الإفتاء المصرية تحدد اسما تحذر المصريين من تسمية أبنائهم به
Globallookpress
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حذرت دار الإفتاء المصرية من تسمية أبناء المسلمين والمصريين خاصة، باسم راما الذي اشتهر خلال الفترة السابقة، وهو يعني اسم إله من آلهة الهند.
وأوضحت دار الإفتاء المصرية أن "اسم راما هو إله من آلهة الهند، وبسببه هدم المسجد البابري في الهند عام 1992"، موضحة أنه "لا يصح تخليد اسم إلهٍ من آلهةِ المشركين بإطلاقه على بنت مسلمة، خاصة إذا كان اسم هذا الإله سببا في هدم بيت من بيوتِ الله، ولا يليق بالأسرة المسلمة أنْ تترك الأسماءَ اللامتناهية وتتمسك باسم ترتبط به ذكريات أليمَة في نفوس المسلمين".
المصدر: الوطن
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