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إيفانكا ترامب من دون مكياج  

مجتمع

إيفانكا ترامب من دون مكياج  
Reuters
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ظهرت إيفانكا، ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من دون مكياج ولفتت انتباه المصورين، ودار جدل حولها بهذا الشأن في الإنترنت.  

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والتقط مصورون محترفون يترصدون المشاهير صورا لإيفانكا ترامب، سيدة الاعمال البالغة من العمر 40 عاما رفقة زوجها جاريد كوشنر وابنتها أرابيلا البالغة من العمر عشر سنوات في ديزرلاند بارك كارت في ميامي.

وظهرت ابنة الرئيس الأمريكي السابق ووجهها خال من مساحيق المكياج، وكانت تحمل في يدها هاتفا وقناعا طبيا، فيما دار نقاش بين المتتبعين حول مظهر إيفانكا وعلق لأحدهم قائلا: لم أتعرف على إيفانكا من دون مكياج!".

إيفانكا ترامب من دون مكياج  
lenta.ru

وكتب آخرون تعبيرات متنوعة في تعليقاتهم ومنها، "تبدو رائعة حتى من دون مكياج"، و"في الحقيقة تبدو متعبة"، "الأب بمكياج بدلا من إيفانكا!"، "تبدو في حالة حسنة لكن زيها بسيط!".

المصدر: lenta.ru

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