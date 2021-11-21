فرشت لكلبها سجادة الصلاة.. محام مصري يقدم بلاغا ضد سيدة بتهمة ازدراء الأديان (فيديو)

تقدم المحامي المصري أشرف فرحات مؤسس حملة "تطهير المجتمع" ببلاغ للنائب العام ضد سيدة نشرت فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يصورها وهي تفرش سجادة الصلاة أمام كلبها لينام عليها.

وقال المحامي في بلاغه إن ذلك يمثل جريمة ازدراء الأديان.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن الأمر أثار موجة غضب كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر فرحات في بلاغه أن السيدة ظهرت في فيديو مصور على "فيسبوك" بصحبة كلبها داخل منزلها وهي تصنع له منزلا للإقامة فيه.

وأضاف أن المقطع وثق وجود سجادة للصلاة تحتوي على رسومات للمساجد، فرشتها لكلبها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية