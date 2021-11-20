مختبرو المنازل "المسكونة".. وظيفة غريبة في الصين يحصل صاحبها على أجره بالدقيقة

تدفع وكالات العقارات الصينية لمختبري المنازل "المسكونة" لقضاء 24 ساعة على الأقل في العقارات "الموصومة"، من أجل إقناع المشترين المحتملين بأنها آمنة.

وقالت صحيفة "South China Morning Post" في مقال نشرته على موقعها الإلكتروني إنه من الصعب حقا بيع العقارات التي حدثت فيها وفيات غير طبيعية، لاسيما في الأسواق التي تكون فيها الخرافات والإيمان بالظواهر الخارقة قوية.

ومن أجل ذلك تدفع وكالات العقارات في الصين لمختبري المنازل المسكونة لقضاء ليلة واحدة على الأقل في منازل بها مشاكل لإثبات أنها ليست مسكونة.

ونشرت الصحيفة ومقرها هونغ كونغ مؤخرا تقريرا عن مختبري المنازل المسكونة، الذين يسافرون عبر البلاد مقابل سعر معين ويتحققون من كل زاوية وركن من المنازل التي يحتمل أن تكون مسكونة لإثبات أنها آمنة تماما للعيش فيها.

ووفقا لشخص يدعى تشانغ مختبر المنازل المسكونة ومن ذوي الخبرة، فإنه يحصل على 1.440 يوان لكل دقيقة يقضيها في عقار موصوم أو مشكوك في أنه مسكون، وفي معظم الأحيان يكون وكلاء العقارات والعملاء المؤمنون بالخرافات هم من يحتاجون إلى خدماته.

ويقضي الرجل ما لا يقل عن 24 ساعة في العقار، وغالبا ما يتصل عبر الفيديو ليوضح لأصحاب العمل أنه لا يوجد ما يدعو للقلق.

ويقول تشانغ: "لا يجرؤ الملاك الجدد على زيارة العقار، لذلك يدفعون لشخص آخر للقيام بذلك، لمعرفة ما إذا كان آمنا".

ويضيف: "هذه الوظيفة ليست مناسبة للعمل بدوام كامل، لكنها قد تكون مرنة كدخل إضافي.. يتعين على الأشخاص الذين يقومون بهذه المهمة السفر في جميع أنحاء البلاد، دون أن يعرفوا أين ستكون وجهتهم التالية".

ويتابع: "يقول بعض أصدقائي إنها وظيفة سهلة، فقط نم ليلة واحدة واحصل على المال.. يطلبون مني العثور على عملاء لتجريب الوطيفة، لكن معظمهم ينتهي بهم المطاف بالخوف من خوض التجربة، ويستسلم الكثيرون بعد المحاولة الأولى".

المصدر: "South China Morning Post"