مصر.. تفاصيل مروعة عن أب ضرب طفله حتى الموت

كشفت مواقع إخبارية مصرية تفاصيل مروعة عن جريمة قتل أب لطفله في حي المرج بالقاهرة حيث استمر في ضربه حتى الموت، في جريمة عرفت إعلاميا بـ"طفل المرج".

ونقل موقع "القاهرة 24" عن شاهد عيان قوله إن الأب في عقده الرابع، وكان دائم التعذيب والتعدي بالضرب على نجله ويدعى بدر وعمره 11 سنة، مبررا ذلك بحاجة الطفل للعقاب لما يصدر عنه من تصرفات كالصراخ المستمر، وسرقة بعض المبالغ المالية.

وتابع الشاهد: "في يوم الواقعة، استغل الأب غياب زوجته خارج المنزل للعمل، ووثق ابنه بقطعتين من القماش من يديه وقدميه، واستمر في التعدي عليه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ليستدعي أحد الأطباء، الذي توجه للمنزل وفور علمه بوفاة الطفل، أبلغ قسم الشرطة، التي حضرت على الفور وألقت القبض على المتهم".

وبمواجهة الأب أقر بأنه نظرا لسوء سلوك نجله واكتشافه سرقة مبالغ مالية منه، وثّق يديه وضربه لتأديبه إلا أنه توفي متأثرا بإصابته.

وبإرشاده الجهات المختصة، تم ضبط الأدوات المستخدمة في الجريمة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم.

المصدر: القاهرة 24