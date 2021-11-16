غضب بعد تداول فيديو اعتداء شاب قطري على عامل.. والداخلية تصدر بيانا!

أعلنت وزارة الداخلية القطرية عن ضبط شاب اعتدى على عامل خدمات بالضرب في أحد المجمعات، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وقالت الوزارة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائط التواصل الاجتماعي والذي يظهر إعتداء شاب على عامل خدمات بالضرب في أحد المجمعات فقد تم ضبط المعتدي في حينه وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

ووثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة قيام شاب قطري بالاعتداء على عامل من الجنسية الآسيوية، في أحد المجمعات التجارية، بوعاء بلاستيكي كان يحمله في يده.

وحاولت إحدى سيدات الأمن المتواجدة في الموقع منع الشاب، لكن دون جدوى حيث استمر في ضربه بالوعاء البلاستيكي، في حين حاول العامل الابتعاد عنه.

المصدر: RT