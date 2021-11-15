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الراقصة دينا تثير الجدل.. هل دخلت القفص الذهبي؟

مجتمع

الراقصة دينا تثير الجدل.. هل دخلت القفص الذهبي؟
المصدر: وكالات
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أثارت الفنانة المصرية، دينا، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها عددا من الصور، حيث بدت فيها مرتدية فستان زفاف.

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وعلقت الفنانة دينا على الصور التي نشرتها في حسابها على موقع "انستغرام" بالقول: "مافيش أحلى من الجواز"، وسأل الجمهور في تعليقاتهم عن سبب الصورة ومناسبتها، حيث كتب أحد الأشخاص قائلا: "هتتجوزي ولا إيه؟"، فيما كتب آخر: "مبروك يا عروسة"، وعلق ثالث: "فرحك ولا إيه؟"، إلا أنها لم ترد على أي من التعليقات.

وبدت دينا مرتدية "جمبسوت" زفاف قصير باللون الأبيض بدون أكتاف مع طرحة، وظهرت بتسريحة شعر بسيطة ومكياج خفيف.

وسبق وتزوجت دينا 3 مرات، الأولى من المخرج الراحل سامح الباجوري، وأنجبت منه ابنها الوحيد علي، وبعد فترة من زواجهما حدث الطلاق، ثم تزوجت من رجل الأعمال وائل أبو حسين في عام 2011، واستمر زواجهما 8 أعوام ثم انفصلا، وكانت زيجتها الأخيرة من رجل الأعمال حسام أبو الفتوح ودام زواجهما 5 سنوات إلى أن انفصلا.

 المصدر: RT

 

 

 

 

 

 

 

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