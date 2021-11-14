"حرب كلامية" بين مشهورتي "سناب شات" في السعودية أميرة الناصر ورهف القحطاني (فيديوهات)

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي "حربا كلامية" بين مشهورتي "سناب شات" في السعودية، أميرة الناصر، ورهف القحطاني (المعروفة بـ"وذ نكهة") ، على خلفية موضوع تسمية ابنة أميرة عليها.

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وفي مقطعي فيديو نشرتهما عبر حسابها في "سناب شات"، وتداولهما رواد مواقع التواصل، قالت أميرة الناصر: "بعض المشهورات خوفا علي ما جات سلمت علي، إنت ما في أحد عبرك في حفلتك اللي سويتها، لكن أنا قمت بواجبي واشتريت لكي هدية قيمتها 6 آلاف ريال طوق ألماس تركي، وأنت هديتك كانت إسورة يمكن إنها تيجي بألف ريال.. لكن الواحد مو بالهدية بالقدر وأرسلتها ليكي مع السواق، لأني كنت نافسة وعملية ما أقدر أجيكي، واعتذرت منك وقلت لك جية خاصة للبيت".

وأضافت أميرة: "تواصلت مع أمك وقلت لها يا حبيبتي قالت متى تيجي قلت لها هجيكم اليوم الفجر اللي طالع انصدم وفات كذا نصف ساعة ألقى الخبر هذا منزلته..الآن بقول أول شيء..حسبي الله ونعم الوكيل في صحتك وعافيتك وأغلى ما عندك اللي هي أمك اللي راسلتني وقالت لي سمي على بنتي وقالت إنها تغليني وتتابعني وقالت لك قبل ما تصيري مشهورة هي مشهورة وتحبني".

وأكملت:"قلت لك طيب ومنشنت عليكي وسميتك ومنشنتك وقلت لي بكرا جاية جيتك ليش تكذبين، ماني طالبة منك منشن أنا الأولى على الخليج يعني أنت كل المتابعين اللي عندك شباب والمتابعين اللي عندي حريم".

وتابعت:"أولا أنا أحترم قبيلة قحطان على عيننا ورأسنا وأحترم أنهم يعرفون في العادات والتقاليد، الإنسانة هذي دخلت بيتي وشربت وأكلت من زادي وأمها وعدتني إني هاجيها الشرقية اللي كنت اليوم همشي الفجر عندهم في البيت وموجودة المحادثات والصوتيات حق أمها".

وقالت مختتمة حديثها: "إذا أمها تسمح أنزل صوتها هنا هنزل صوتها إنها مواعداني أجيها الشرقية، نمت ساعة كذا وأشوفها طالعة تتكلمي فيني طبعا ماعبرت الموضوع".

وكانت رهف القحطاني قد ظهرت في مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على "سناب شات" اتهمت فيه أميرة الناصر باختلاق قصة ولادة طفلة في الشهر السابع من أجل الحصول على المشاهدات ولتتصدر الترند.

رهف القحطاني (وذ نكهة) سموها #وذ_نكبه لأنها فضحت السورية (اميرة الناصر) أنها نصبت عليها وعلى باقي المشاهير .. تدق عليهم وتقول لهم أنا سميت بنتي بأسمك لأجل يجونها في البيت ويصورنها لتشتهر أكثر.



"وذ نكهة وقعت في الفخ"



pic.twitter.com/hJiuKvlV2P — سالفة الهاشتاق (@Hashtagat_1) November 14, 2021

وقالت رهف القحطاني: "ليه أنا أبغى أفهم الحادث كذب ومشيناه.. بس يصير إنك تكذبين في ولادة.. كل هذا علشان المشاهدات والتريند.. لها الدرجة فيه ناس مريضة"، حيث عرضت مبلغ مليون ريال على أميرة الناصر إذا استطاعت اثبات أن البنت ابنتها وتظهر شهادة الولادة، قائلة: "أنا من الحين من منبري أحط شيك بمليون ريال إذا أثبتت إن البنت في كارت العائلة بنتها وبنت زوجها.. وأبغى شهادة الولادة".

وأوضحت مشهورة "سناب شات" أنها "لم تكن تعرف أميرة الناصر من قبل لكنها فوجئت بها أضافتها وأخبرتها أنها سمت ابنتها على اسمها وطلبت منها نشر الصورة وعمل منشن لها".

وعبرت رهف عن صدمتها من ما حدث معها قائلة: "جالسة مع مدير أعمالي مصدومين، فيه ناس كذا، لكن أنا جادة في موضوع الشيك، إذا كذبتي علي أنا والناس تبغين أشاركك أنا، وبليتيني في نفسك وتبغيني أسكت يوم دريت إنك كذابة".

وكانت رهف القحطاني قد زارات أميرة الناصر بعد ولادتها وظهرت في مقطع فيديو تحمل هدية للمولودة أثناء الزيارة، وباركت لأميرة الناصر وزوجها مشعل الخالدي.

المصدر: RT