 
مباشر

شاهد.. السعودية رهف القنون تروج لصفحتها على موقع إباحي بصور جريئة وتقول: بنولعها!

مجتمع

شاهد.. السعودية رهف القنون تروج لصفحتها على موقع إباحي بصور جريئة وتقول: بنولعها!
رهف القنون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rqdz

أثارت الشابة السعودية رهف القنون الجدل مجددا بنشرها صورة جديدة لها ترويج من خلالها لصفحتها على موقع إباحي في حسابها على تطبيق "انستغرام".

إقرأ المزيد
بعد انضمامها لموقع إباحي.. رهف القنون تثير غضب السعوديين بفيديوهات وصور جريئة حول الهالوين! (فيديو)
بعد انضمامها لموقع إباحي.. رهف القنون تثير غضب السعوديين بفيديوهات وصور جريئة حول الهالوين! (فيديو)

ونشرت رهف القنون الصورة عبر خاصية "الستوري" في موقع انستغرام وهي ترتدي زي أرنب معلقة: "الرابط الخاص بمنشوراتي في موقع Only fans موجود في المعلومات الخاصة بي.. بنولعها".

و"Only Fans" هو موقع لنشر الصور ومقاطع الفيديو الإباحية ومقره لندن، حيث يجني مستخموه الأموال نظير نشر صورهم وفيديوهات خاصة بهم. 

شاهد.. السعودية رهف القنون تروج لصفحتها على موقع إباحي بصور جريئة وتقول: بنولعها!

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا