شاهد.. السعودية رهف القنون تروج لصفحتها على موقع إباحي بصور جريئة وتقول: بنولعها!
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أثارت الشابة السعودية رهف القنون الجدل مجددا بنشرها صورة جديدة لها ترويج من خلالها لصفحتها على موقع إباحي في حسابها على تطبيق "انستغرام".
ونشرت رهف القنون الصورة عبر خاصية "الستوري" في موقع انستغرام وهي ترتدي زي أرنب معلقة: "الرابط الخاص بمنشوراتي في موقع Only fans موجود في المعلومات الخاصة بي.. بنولعها".
و"Only Fans" هو موقع لنشر الصور ومقاطع الفيديو الإباحية ومقره لندن، حيث يجني مستخموه الأموال نظير نشر صورهم وفيديوهات خاصة بهم.
المصدر: RT
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