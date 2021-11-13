بهدف سرقة "دولاراته".. لبنانيان يقتلان فلسطينيا عبر "حيلة" والأمن يتحرك

تمكن الأمن اللبناني من كشف ملابسات جريمة قتل مواطن فلسطيني، لافتا إلى أنه تم القبض على متهمين اثنين، اعترفا بتنفيذ الجريمة.

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وفي بيان لها، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبنانية أنه "بتاريخ 11 أغسطس 2021، ادعى أحد الأشخاص في مدينة صيدا بفقدان شقيقه (ي. م. من مواليد عام 1986، فلسطيني)، وبفقدان الاتصال به، وأن بحوزته مبلغا ماليا قدره 12500 دولار أمريكي"، مشيرة إلى أنه "على أثر ذلك، باشرت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف مصير المفقود، وبتاريخ 24 أغسطس 2021، عثر على جثته في أحد الأودية، شرق مدينة صيدا".

وأضاف بيان المديرية: "بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة التي قامت بها القطعات المختصة في الشعبة، تمكنت من تحديد هوية المشتبه بتورطهما في تنفيذ جريمة القتل، وهما م. س. (من مواليد عام 1990، لبناني) وع. ب. (من مواليد عام 1982، لبناني)"، موضحة أنه "بتاريخي 8 و11 نوفبر الجاري تم توقيفهما في صيدا، وضبط بحوزتهما ما يقارب الـ17000 دولار".

وأشار الأمن الداخلي اللبناني إلى أن المتهمين اعترفا بتنفيذ الجريمة، من خلال دس مادة سامة (لانيت) للمغدور بكوب العصير، بدافع سلبه أمواله، ثم خنقاه ووضعاه في صندوق سيارة، ورمياه في الوادي، وتقاسما الأموال المسلوبة، وهي من ضمن المبلغ الذي عثر عليه بحوزتهما.

هذا وأجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

المصدر: RT