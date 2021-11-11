مصر.. هاني شاكر يشن هجوما على محمد رمضان

قال نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، إن الفنان محمد رمضان وقع على قرار يتضمن التزامه بملابسه على المسرح وحركاته وكلام أغانيه، مؤكداً أن الأخير لم يلتزم به بعد ذلك .

إقرأ المزيد

وأضاف شاكر، خلال لقائه مع برنامج "mbc Trending": "محمد رمضان من حفلتين فاتو مضى إقرار وقالي أنه هيلتزم باللبس والكلام لكن واضح أنه ملتزمش".

وتابع : "إحنا مش جهة منع في النقابة لكن في جهه مسؤولة عن اللبس والكلام وهي المصنفات الفنية هما المنوطين به ودكتورخالد عبدالجليل عنده الضبطية القضائية اللي يقدر ينفذ بيها أي قرار هو عايزه، هو عضو نقابة مينفعش لما يجي يقول أنا عايز اطلع على المسرح اغني اقوله لا زي ما أنا هاجي امثل هروح لدكتور أشرف زكي اقوله عايز امثل مش هيقولي لا متمثلش".

وعن إقرار سلوكيات المهنة قال : "لبسه وكلامه أنا ده عملته كسابقة مني لمحمد رمضان لمصلحته وخوفي عليه لاني عايز انصحه بالافضل هو ملتزمش في جهات تقدر تحاسبه".

وأضاف: "مش كل حاجة في العالم تتعمل تبقى مناسبة لينا أنا واحد من الآفات بيسمعوه وبيشوفوه وبتكلم عن الفن اللي نفسي أوصله للناس وعايز ولادي واحفادي يشوفوها، اللون اللي بيقدمه محمد رمضان لون استعراضي ومش كل اللبس مناسب لينا في مصر ومش كل الأغاني مناسبة هو مش بيقول كلام خارج لكن كلامه فيه تفخيم وتمجيد لنفسه وكنت قلتله كدة بالصدفة في مكان وقلتله خد بالك إن مش لازم كل اللي تقوله إنك نمبر وأن بس هو ليه طريقه تفكير تانية".

المصدر: المصري اليوم