ملالا زاي الحائزة على نوبل للسلام تعلن زواجها في بريطانيا - صور

أعلنت الناشطة الباكستانية في مجال تعليم الفتيات والحائزة على جائزة نوبل للسلام ملالا يوسف زاي، عن زواجها في بريطانيا اليوم الثلاثاء.

وقالت ملالا (24 عاما) التي تعيش في بريطانيا، إنها "وزوجها الجديد آسر الذي ذكرت اسمه الأول فقط، تزوجا في مدينة برمنغهام واحتفلا بزواجهما في المنزل مع أسرتيهما".

وكتبت على "تويتر": "هذا يوم مهم في حياتي. ارتبطنا أنا وآسر لنكون شريكين مدى الحياة"، مرفقة 4 صور مع التغريدة.

Today marks a precious day in my life.

Asser and I tied the knot to be partners for life. We celebrated a small nikkah ceremony at home in Birmingham with our families. Please send us your prayers. We are excited to walk together for the journey ahead.

📸: @malinfezehaipic.twitter.com/SNRgm3ufWP — Malala (@Malala) November 9, 2021



ولم تذكر ملالا أي معلومات أخرى عن زوجها باستثناء اسمه الأول، لكن مستخدمين الإنترنت ذكروا أنه آسر مالك المدير العام لمركز تابع لمجلس "الكريكيت" في باكستان.

ونجت ملالا عام 2012 من القتل بالرصاص على يد مسلح من حركة طالبان عندما كانت تبلغ من العمر 15 عاما.

المصدر: وكالات