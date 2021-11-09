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ملالا زاي الحائزة على نوبل للسلام تعلن زواجها في بريطانيا - صور

مجتمع

ملالا زاي الحائزة على نوبل للسلام تعلن زواجها في بريطانيا - صور
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الناشطة الباكستانية ملالا يوسف وزوجها آسر
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أعلنت الناشطة الباكستانية في مجال تعليم الفتيات والحائزة على جائزة نوبل للسلام ملالا يوسف زاي، عن زواجها في بريطانيا اليوم الثلاثاء.

وقالت ملالا (24 عاما) التي تعيش في بريطانيا، إنها "وزوجها الجديد آسر الذي ذكرت اسمه الأول فقط، تزوجا في مدينة برمنغهام واحتفلا بزواجهما في المنزل مع أسرتيهما".

وكتبت على "تويتر": "هذا يوم مهم في حياتي. ارتبطنا أنا وآسر لنكون شريكين مدى الحياة"، مرفقة 4 صور مع التغريدة.


ولم تذكر ملالا أي معلومات أخرى عن زوجها باستثناء اسمه الأول، لكن مستخدمين الإنترنت ذكروا أنه آسر مالك المدير العام لمركز تابع لمجلس "الكريكيت" في باكستان.

ونجت ملالا عام 2012 من القتل بالرصاص على يد مسلح من حركة طالبان عندما كانت تبلغ من العمر 15 عاما.

المصدر: وكالات

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