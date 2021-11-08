"الناس صنفان موتى في حياتهم وآخرون تحت التراب أحياء".. لفتة وفاء من طلاب مصريين (صور)
Globallookpress
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قرر مدير مدرسة أديب وهبه بأبوقرقاص بالمنيا يحيى صابر في لفتة وفاء نادرة اصطحاب عدد من طلاب ومعلمي المدرسة، لزيارة مقبرة مؤسس المدرسة والمتبرع بها منذ 72 سنة.
وحمل الطلاب والطالبات عددا من اللافتات مكتوب عليها "الناس صنفان موتى في حياتهم وآخرون تحت التراب أحياء"، و"عطاءك نهر يرتوي منه أجيال"، و"شكرا أديب وهبة بك".
وقال صابر في تصريحات صحفية، الاثنين، إن "هذه المبادرة عرفانا بالجميل لبناء مدرسة من أعرق وأقدم المدارس بمحافظة المنيا".
المصدر: المصري اليوم
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