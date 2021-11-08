مصر.. قاصران يرتكبان جريمة تقشعر لها الأبدان بحق طفلة في سوهاج

شهدت منطقة البلينا في سوهاج بمصر، جريمة مروعة ارتكبها طفل وقاصر، أسفرت عن مقتل طفلة تبلغ من العمر عامين.

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وفي التفاصيل، تلقت مديرية أمن سوهاج بلاغا من سائق، أفاد باختطاف ابنته من أمام مسكنه في البنيا، بعد أن أخرجها صباحا للهو أمام مسكنه، وعقب ذلك بحوالي 10 دقائق، خرج من مسكنه للاطمئنان عليها وفوجئ بعدم تواجدها.

وتمكنت الفرق الأمنية المصرية من كشف ملابسات هذه الواقعة، مشيرة إلى تورط طالب (8 أعوام) ونجل عمه، طالب (13 عاما)، مقيمان بذات الناحية، وأمكن ضبطهما.

وبمواجهتهما، اعترف المتهمان بارتكابهما الواقعة، موضحين أنهما اتفقا على استدراج الطفلة، إلا أنها لم تلب ذلك، فقام أحدهما بحملها والانصراف بها مسرعا من المكان بقصد التعدي عليها، وتم إلقاؤها عقب ذلك بفتحة ترعة مغطاة، وبإرشادهما استطاعت السلطات انتشال جثة المجني عليها، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: "بوابة الأهرام"