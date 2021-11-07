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مصر.. القبض على هارب من 1162 حكما بـ595 سنة

مجتمع

مصر.. القبض على هارب من 1162 حكما بـ595 سنة
Globallookpress
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ألقى الأمن المصري القبض على مطلوب محكوم بـ595 سنة سجن وغرامات تفوق الـ28 مليون جنيه بموجب 1162 حكما.

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وحسب موقع "القاهرة 24": "أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، اختباء صاحب شركة للإنشاءات، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، والمطلوب التنفيذ عليه في: 438 حكم حبس جزئي ومستأنف، و724 حكم غرامة في قضايا استيلاء ونصب وشيكات وسرقة تيار كهربائي، بإجمالي مدد حبس بلغت 595 سنة، وغرامات مالية مستحقة بلغت 28٫635٫000 جنيه مصري، في إحدى الشقق المستأجرة الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة".

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه، وأمكن ضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها واتخذت الإجراءات القانونية".

المصدر: "القاهرة 24"

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