مغاربة تحت هشتاغ واحد: "لا نريد محمد رمضان في المغرب"

أعرب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، عن رفضهم لحفل الفنان المصري، محمد رمضان، المقرر في ديسمبر المقبل، على خلفية أزمته الأخيرة مع المطرب المغربي سعد لمجرد.

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وأثار إعلان محمد رمضان، الجدل، حيث أعرب العديد من رواد مواقع التواصل عن عدم رغبتهم باستقبال رمضان في بلادهم، وتوحدوا بـ"هاشتاغ": لا نريد محمد رمضان في المغرب"، للتعبير عن غضبهم.

وفال أحدهم معلقا: "كما تدين تدان....تحية بكل المغاربة لي عندهم النفس على بلادهم..لا نريد محمد رمضان في المغرب".

كما تدين تدان....تحية بكل المغاربة لي عندهم النفس على بلادهم 👌🇲🇦🇲🇦#لا نريد محمد رمضان في المغرب — Nabil Saidi🇲🇦🇲🇦🇲🇦 (@nabilsaidi366) November 6, 2021

في حين قال حساب آخر: "لا نريد محمد رمضان في المغرب..لا نريد كل من لا يحترم الفنانين المغاربة..محمد رمضان..أنت غير مرغوب بك في المغرب كفنان".

#لا_نريد_محمد_رمضان_في_المغرب#لا نريد كل من لا يحترم الفنانين المغاربة #Mohamad_ramadan

You are not welcomed in Morocco as an artist https://t.co/UBu6kd4JHq — Fati zara (@zarabdou) November 6, 2021

وكان محمد رمضان قد أعلن في مواقع التواصل الاجتماعي، عن موعد حفله الثاني في المغرب، ونشر مقطع فيديو من حفله الأول هناك وعلق عليه وكتب: "تم الاتفاق أمس على ثاني حفلاتي في مراكش ديسمبر القادم.. الحفلة الأولى حضرها 450 ألف وثقة في الله القادمة مليونية".

تجدر الإشارة إلى أن العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر كانوا قد نشروا "هاشتاغ" مماثلا في "تويتر"، طالبوا عبره بعدم استضافة المطرب المغربي سعد لمجرد في مصر، وذلك بسبب الاتهامات التي طالته في "قضايا اغتصاب"، ما دفع الشركة المنظمة لحفل سعد لمجرد في مصر حينها إلى حذف إعلاناتها في مواقع التواصل الاجتماعي، كما ألغت شركة توزيع التذاكر علامة الشراء من موقعها الإلكتروني.

المصدر: RT